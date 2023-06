Neuer Koalitionsvertrag Foto: Marco Rauch/dpa up-down up-down Koalitionsvertrag Fahrplan für Regierungsbildung in Bremen steht Von dpa | 27.06.2023, 12:27 Uhr

Der Fahrplan für die Regierungsbildung im kleinsten Bundesland Bremen steht: Am Wochenende sollen die Landesparteitage dem Koalitionsvertrag zustimmen. Den Anfang machen SPD und Grüne am Samstag, am Sonntag folgt die Linke, wie die Parteien am Dienstag mitteilten. Die Parteitage müssen auch ihre Zustimmung zu den Personalvorschlägen der Landesvorstände für die Posten der Senatorinnen und Senatoren geben.