Verkehr Fahrlehrer soll Stellvertreter zu Prüfungen geschickt haben Von dpa | 15.12.2022, 09:45 Uhr

Weil sie statt Fahrschülern bezahlte Stellvertreter an Führerscheinprüfungen haben teilnehmen lassen, ermittelt die Staatsanwaltschaft Bückeburg gegen 13 Beschuldigte. Bei einem der mutmaßlichen Täter handele es sich um einen Fahrlehrer, teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. In den Prüfungen sollen die Stellvertreter den amtlichen Prüfern mit den Ausweisen der tatsächlichen Prüflinge eine falsche Identität vorgespielt und die Prüfungen rechtswidrig unter fremdem Namen absolviert haben.