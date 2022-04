ARCHIV - Das Fährschiff «Dollard» fährt vor dem Emssperrwerk bei Gandersum. Foto: Gerd Kaja/Internationale Dollard Route/dpa/Archivbild - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits FOTO: Gerd Kaja Tourismus Fahrgastschiff „Dollard“ startet in diesjährige Saison Von dpa | 23.04.2022, 06:38 Uhr

Das Fahrgastschiff „Dollard“ bringt ab dem 1. Mai wieder Fußgänger und Radfahrer von Emden nach Ditzum sowie Delfzijl in den Niederlanden und wieder zurück. Nach zwei sehr späten coronabedingten Saisonstarts in den vergangenen beiden Jahren starte man in diesem Jahr sehr zeitig, teilte der Verein Internationale Dollard Route am Freitag mit. Die Route ist ein rund 300 Kilometer langer deutsch-niederländischer Radwander-Rundweg zwischen Ostfriesland und der niederländischen Provinz Groningen. Die Fahrt mit der „Dollard“ ist ein Teil davon. In der Winterpause wurde das Schiff in einer Werft in Leer geprüft und gewartet.