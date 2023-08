Verkehr Fahrerlaubnis weg und dennoch zwei Mal am Steuer erwischt Von dpa | 14.08.2023, 05:05 Uhr | Update vor 31 Min. Polizei Foto: Guido Kirchner/dpa/Symbolbild up-down up-down

Ein 33-Jähriger, der schon seit 2014 keine Fahrerlaubnis mehr hat, ist am Wochenende zweimal kurz hintereinander am Steuer erwischt worden. Er war der Polizei zufolge in der Nacht auf Sonntag auf der Autobahn 1 unterwegs. Nach der zweiten Kontrolle übernahm dann schließlich seine Mutter das Steuer. Sie hatte zuvor auf dem Beifahrersitz gesessen.