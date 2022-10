Notaufnahme Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild up-down up-down Celle Fahrer stirbt nach Frontalzusammenstoß auf B3 in der Klinik Von dpa | 17.10.2022, 11:52 Uhr

Nach dem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der Bundesstraße 3 bei Celle ist ein Fahrer gestorben. Der 58-jährige Mann aus Winsen an der Aller sei am Abend nach dem Unfall im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen, teilte die Polizei am Montag mit. Bei dem Zusammenstoß am Samstagmittag waren zwei weitere Menschen verletzt worden.