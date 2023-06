Polizeiwagen Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Unfälle Fahrer stirbt in brennendem Auto Von dpa | 18.06.2023, 11:30 Uhr

Nach einem Verkehrsunfall ist ein Fahrer in seinem Auto bei Bothel (Landkreis Rotenburg) verbrannt. Das Fahrzeug sei in der Nacht zu Samstag in einer Kurve aus unbekannter Ursache von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt, teilte die Polizei mit. Abschließend sei der Wagen in ein Feld geschleudert worden und in Flammen aufgegangen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten das Feuer zwar schnell löschen, für den Fahrer kam die Hilfe jedoch zu spät. Er starb noch am Unfallort im Auto. Eine Polizeisprecherin sagte am Sonntag, dass der tödlich Verletzte sehr wahrscheinlich der 26 Jahre alte Fahrzeughalter sei.