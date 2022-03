Fähre vor Wangerooge FOTO: Peter Kuchenbuch-Hanken Schifffahrt Fähre mit 100 Passagieren auf Sandbank aufgelaufen Von dpa | 31.03.2022, 19:58 Uhr | Update vor 21 Min.

In der Hafeneinfahrt der Nordsee-Insel Wangerooge ist am Donnerstag eine Fähre auf Grund gelaufen. Es gebe keine Verletzten unter den rund 100 Passagieren an Bord, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn (DB), die die Fähre betreibt. Passagiere verließen das Schiff freiwillig über eine Leiter, wie ein Augenzeuge beobachtete. Sie konnten aber nicht ihre Koffer mit auf die Insel nehmen. Nach Angaben eines Fahrgastes ist letztendlich nur noch die Besatzung an Bord geblieben. Ein Bahnsprecher hatte mitgeteilt, zu ihrer Sicherheit dürften die Fahrgäste auf dem Schiff bleiben und dort übernachten.