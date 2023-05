Polizei Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down Hildesheim Fahranfänger betrunken am Steuer: Führerschein weg Von dpa | 19.05.2023, 05:40 Uhr

Ein Auto-Fahranfänger mit Ausfallerscheinungen am Steuer ist an Himmelfahrt im Landkreis Hildesheim aus dem Verkehr gezogen worden. Der 20-Jährige fiel einer Funkstreifenwagenbesatzung am Abend in Lamspringe auf, wie die Polizei mitteilte. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,53 Promille.