Von dpa | 29.06.2022, 12:11 Uhr

Zwei Tage nach dem gewaltsamen Tod einer 75-Jährigen in ihrem Schreibwarenladen in Obernkirchen halten sich die Ermittler weiterhin bedeckt. „Die Ermittlungen werden mit Hochdruck weitergeführt“, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Bückeburg am Mittwoch. Die Geschäftsfrau war am Montag tot in ihrem Laden in der Kleinstadt nahe der Grenze zu Nordrhein-Westfalen entdeckt worden. Dem Sprecher zufolge wird die Tat aufgrund der Spurenlage vor Ort als Mord bewertet.