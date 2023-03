Nancy Faeser Foto: Sina Schuldt/dpa up-down up-down SPD-Treffen in Bremen Faeser will Abfrage bei Gesundheitsämtern für Waffenschein Von dpa | 13.03.2023, 15:05 Uhr

Bei der Erteilung von Waffenerlaubnissen will Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) die Gesundheitsämter stärker einbinden. „Wir wollen, dass künftig die Waffenbehörde nicht nur bei den Sicherheitsbehörden und der örtlichen Polizei abfragt, sondern auch bei den Gesundheitsbehörden“, sagte Faeser am Montag in Bremen. Dort beriet sie mit den SPD-Innenministern der Länder unter anderem über die Verschärfung des Waffenrechts. Das Treffen stand ganz unter dem Eindruck des Amoklaufes mit acht Toten in Hamburg vergangene Woche. Die Tat habe unermessliches Leid ausgelöst, sagte Faeser.