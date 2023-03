Warnstreik Verdi Foto: Paul Zinken/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehr Fähren zu Ostfriesischen Inseln verkehren trotz Warnstreik Von dpa | 24.03.2023, 17:14 Uhr

Der Fährverkehr von und zu den Ostfriesischen Inseln ist bei dem großen Warnstreik am Montag nicht betroffen. Wie aus den Fahrplänen der einzelnen Fährgesellschaften für die sieben Ostfriesischen Inseln im Internet am Freitag hervorging, läuft der Fährbetrieb am Montag regulär. Die Fähren an der ostfriesischen Küste werden von Reedereien oder von Tochterfirmen von Tourismusgesellschaften der Inseln betrieben. Auch der Fährverkehr zwischen Harlesiel und der Insel Wangerooge, der von einer Tochterfirma der Deutschen Bahn betrieben wird, wird nach Angaben einer Bahnsprecherin nicht bestreikt.