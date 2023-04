Kita Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Illustration up-down up-down Bildung Fachkräfte warnen vor Qualitätsverlust in Kitas Von dpa | 24.04.2023, 08:14 Uhr

Niedersachsens Kita-Fachkräfte lehnen eine von den Städten geforderte Absenkung der Qualitätsvorgaben in den Kindertagesstätten ab. „Jedes weitere Kind in Gruppen bedeutet, dass weniger Zeit, weniger Fokus und weniger individuelle Förderung jedes einzelnen Kindes und jeder einzelnen Familie zur Verfügung steht“, teilte der Kita-Fachkräfteverband in der Nacht zum Montag mit. Eine geringere Ausbildung des Personals bedeute zudem, dass der Blick für das Kindeswohl leide. Um den Bildungsauftrag zu erfüllen, müssten die Fachkräfte vielmehr weitergebildet und Gruppen verkleinert werden.