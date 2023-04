Während andere Bundesländer Tiertransporte in Länder außerhalb der EU bereits verboten haben, werden Zuchtrinder aus Niedersachsen immer noch nach Ägypten, Marokko und Co. exportiert. Symbolfoto: dpa/Sina Schuldt up-down up-down Rindertransporte 2022 „Tierquälerei“: Kommen jetzt strengere Regeln für den Export von Zuchtrindern? Von dpa | 29.04.2023, 13:36 Uhr

Die Transporte von Zuchtrindern aus Niedersachsen in Nicht-EU-Staaten stehen immer wieder in der Kritik. Die Zahl ging zwar zuletzt zurück, Tierschützer setzen sich aber für ein generelles Verbot ein. Was die niedersächsische Landwirtschaftsministerin nun tun will.