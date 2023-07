Blaulicht Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Emden Experten sollen Brandursache von Feuer in Freibad aufklären Von dpa | 12.07.2023, 12:59 Uhr | Update vor 44 Min.

Nach dem Feuer in einem Emder Freibad sollen ein Brandermittler und ein Sachverständiger die Brandursache aufklären. Wie es zu dem Feuer kam, sei weiterhin unklar, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Bei einer ersten Aufnahme des Brandortes habe sich herausgestellt, dass das Freibad-Gebäude einsturzgefährdet sei und vorerst nicht betreten werden könne. Das Gebäude soll nun zuerst abgesichert werden, bevor die Spezialisten mit der Ursachenermittlung beginnen können. Mit einem ersten Ergebnis sei frühestens am kommenden Montag zu rechnen, teilte die Polizei weiter mit.