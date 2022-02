Sturmtief Zeynep - Region Hannover FOTO: Julian Stratenschulte Panorama „Zeynep“ nimmt Fahrt auf: Orkanböen und Sturmflut erwartet Von dpa | 18.02.2022, 12:20 Uhr | Update vor 1 Std.

Orkantief „Zeynep“ rollt an und der Norden ist in Alarmbereitschaft. An der Küste bereitet man sich auf eine Sturmflut vor. Feuerwehren rufen insbesondere Küstenbewohner dazu auf, beim Sturm nicht ins Freie zu gehen. Der Zugverkehr wird eingestellt.