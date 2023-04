Wolf Foto: Swen Pförtner/dpa/Symbolbild up-down up-down Ermittlung Experten analysieren abgetrennten Wolfskopf Von dpa | 11.04.2023, 12:42 Uhr

Nach dem Fund eines abgetrennten Wolfskopfs im Landkreis Gifhorn sollen Experten die Ermittlungen der Polizei voranbringen. Der Kopf werde vom Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung (IZW) in Berlin analysiert, sagte ein Gifhorner Polizeisprecher am Dienstag. Die Beamten erhoffen sich Erkenntnisse zum Alter und zur Todesursache sowie zum Rudel des Tieres. Passanten hatten den Tierkopf am Karfreitag in der Nähe des Nabu Artenschutzzentrums in Leiferde entdeckt.