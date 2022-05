ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild FOTO: Lino Mirgeler Vechta Ex-Schüler soll Prüfungen gestohlen und verteilt haben Von dpa | 20.05.2022, 08:39 Uhr

Ein ehemaliger Schüler einer Oberschule in Vechta soll einem Zeitungsbericht zufolge Prüfungsaufgaben gestohlen und gezielt an Schülerinnen und Schüler verteilt haben. Der neunte Hauptschuljahrgang müsse die schriftlichen Abschlussarbeiten in den Fächern Deutsch und Mathematik wiederholen, weil Prüfungsaufgaben für den Grundkurs im Vorfeld bekannt geworden seien, berichtete das Portal OM-Online von „Oldenburgischer Volkszeitung“ und „Münsterländischer Tageszeitung“ unter Berufung auf das Kultusministerium in Hannover.