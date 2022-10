Gerhard Glogowski Foto: Ole Spata/dpa/Archivbild up-down up-down Landtagswahlen Ex-Ministerpräsident Glogowski hofft auf Groko-Ende Von dpa | 06.10.2022, 07:40 Uhr

Ex-Ministerpräsident Gerhard Glogowski (SPD) hofft auf ein baldiges Ende der Großen Koalition in Niedersachsen. „Ich bin der Auffassung, dass es ganz gut ist, wenn die CDU wieder in die Opposition geht“, sagte der 79-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Er schaue sich ununterbrochen Umfragen an und leide oder freue sich mit der SPD.