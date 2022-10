Justitia Foto: Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild up-down up-down Oberlandesgericht Celle Ex-Militär aus Gambia will sich in Mordprozess äußern Von dpa | 14.10.2022, 07:47 Uhr

Lange hat er geschwiegen: Ein 47-Jähriger aus Gambia, der seit April wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Mordes und versuchten Mordes vor Gericht steht, will sich zu den Vorwürfen äußern. Die Verteidiger hätten angekündigt, dass sich der Angeklagte am 20. Oktober zur Sache einlassen werde, teilte das Oberlandesgericht Celle am Freitag mit (Az.: 5 StS 1/22).