Ailton wird Freimarktsbotschafter Foto: Sina Schuldt/dpa up-down up-down Bremen Ex-Fußballer Ailton ist Freimarkt-Botschafter Von dpa | 23.09.2022, 15:40 Uhr

Ex-Fußballer Ailton (49) übernimmt in diesem Jahr das neu geschaffene Ehrenamt des Botschafters für den Bremer Freimarkt. „Ich habe sechs Jahre in Bremen Fußball gespielt. Jetzt Bremer Freimarkt-Botschafter zu sein, ist eine neue, aber tolle Rolle für mich“, sagte Ailton am Freitag in Bremen. Ob er bei seinen Freimarktbesuchen eine Lederhose anziehen werde, wisse er noch nicht. Er habe „auch eine sehr schöne Jeans“, sagte der Brasilianer.