Christian Wulff, ehemaliger Bundespräsident, lächelt. Foto: Moritz Frankenberg/dpa FOTO: Moritz Frankenberg Braunschweig Ex-Bundespräsident Wulff spricht bei Vernissage Von dpa | 29.04.2022, 16:31 Uhr

Anlässlich der Fotoausstellung „Mein Blick“ von Herlinde Koelbl wird der ehemalige Bundespräsident Christian Wulff eine Festrede in Braunschweig halten. Der frühere Ministerpräsident Niedersachsens werde bei der Vernissage am kommenden Donnerstag (5. Mai) sprechen, teilte die Stadt am Freitag mit. Vom 8. Mai bis 10. Juli sind Werke der Fotografin in der Halle 267 - städtische Galerie Braunschweig zu sehen.