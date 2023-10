Kirche Evangelische Kirche: Position gegen Extremismus wichtig Von dpa | 13.10.2023, 13:29 Uhr | Update vor 49 Min. Thomas Adomeit Foto: Jörg Hemmen/Evangelisch-Lutherische Kirche in Oldenburg/dpa/Archiv up-down up-down

Menschen mit extremistischen und menschenfeindlichen Einstellungen dürfen keine Leitungsämter in der evangelischen Kirche übernehmen. Darauf hat die Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen mit Blick auf die Wahlen der Leitungsgremien in Kirchengemeinden im Frühjahr 2024 hingewiesen. „Wenn sich jemand rassistisch, antisemitisch, islamfeindlich, queerfeindlich oder demokratiefeindlich äußert, kommt diese Person für ein kirchliches Leitungsamt nicht infrage“, sagte der Ratsvorsitzende der Konföderation, Bischof Thomas Adomeit aus Oldenburg, am Freitag laut Mitteilung.