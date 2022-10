Eurowings-Piloten treten in ganztägigen Streik Foto: Christoph Reichwein/dpa/Symbolbi up-down up-down Tarifstreit Eurowings-Streik am Flughafen Hannover hat begonnen Von dpa | 06.10.2022, 08:58 Uhr

Am Flughafen Hannover hat der eintägige Streik der Fluggesellschaft Eurowings begonnen. In der Landeshauptstadt sind je ein Abflug und eine Ankunft von dem Streik betroffen, wie ein Sprecher der Flughafengesellschaft am Donnerstagmorgen mitteilte. Ein Flug nach Palma de Mallorca war noch planmäßig um 4.55 Uhr gestartet, ab Abend wurde ein Flieger von der spanischen Insel erwartet. Bei den zwei gestrichenen Flügen handele es sich ebenfalls um Verbindungen nach und von Palma de Mallorca. Da Eurowings seine Gäste rechtzeitig informiert habe, gebe es am Flughafen keine Probleme, sagte der Sprecher. Am Flughafen Hamburg wurden 72 Verbindungen gestrichen.