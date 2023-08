Luftverkehr Eurowings kehrt mit zwei Maschinen nach Hannover zurück Von dpa | 14.08.2023, 16:08 Uhr | Update vor 9 Min. Eurowings Foto: Henning Kaiser/dpa up-down up-down

Die Fluggesellschaft Eurowings baut ihr Angebot in Hannover aus und kehrt nach fünf Jahren mit eigenen Flugzeugen an den Airport der Landeshauptstadt zurück. Mit Beginn des Winterflugplans Ende Oktober werde zunächst wieder eine Maschine fest in Hannover stationiert, eine zweite soll im Sommer 2024 folgen, kündigte die Lufthansa-Tochter am Montag an. Insgesamt zehn Direktziele vor allem rund ums Mittelmeer sollen dann angesteuert werden.