Europäische Sumpfschildkröten erwachen aus Winterruhe
23.04.2022, 08:08 Uhr

Am Steinhuder Meer in der Region Hannover sind mehrere Europäische Sumpfschildkröten aus ihrer Winterruhe erwacht. Die sonnigen Tage im März und April hätten die Tiere geweckt, teilte der Naturschutzbund Niedersachsen (Nabu) am Freitag mit. Schildkröten sind Reptilien, deren Körpertemperatur durch die Umgebungstemperatur reguliert wird.