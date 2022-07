Das Kampfflugzeug Eurofighter Typhoon startet zum Flug vom Flughafen Rostock-Laage. Foto: Monika Skolimowska/dpa/Archivbild FOTO: Monika Skolimowska up-down up-down Landkreis Rostock Eurofighter starten zur Luftraum-Überwachung nach Estland Von dpa | 26.07.2022, 18:45 Uhr

Vom Fliegerhorst in Rostock-Laage starten am Mittwoch (10.00 Uhr) vier Eurofighter in Richtung Estland. Ihre Aufgabe ist es, im Rahmen der seit Jahren bestehenden Nato-Mission für die Luftsicherheit der baltischen Staaten an der Ostflanke des Militärbündnisses zu sorgen. Die vier Eurofighter stammen aus Wittmund (Niedersachsen) vom dortigen Taktischen Luftwaffengeschwader 71 „Richthofen“.