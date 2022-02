Musiker und Schriftsteller Eugen Egner FOTO: Manuela Egner Niedersachsen Eugen Egner erhält „Göttinger Elch“ 2022 Von dpa | 18.02.2022, 16:17 Uhr | Update vor 8 Std.

Der Satirepreis „Göttinger Elch“ geht in diesem Jahr an Eugen Egner für sein Lebenswerk. Der in Wuppertal lebende Künstler soll den Preis am 9. April im Deutschen Theater in Göttingen entgegennehmen, wie die Stadt am Freitag mitteilte. „Eugen Egner ist der Erfinder zuvor nie erblickter, der Schöpfer zuvor nie erdachter anderer Welten“, urteilte die Jury laut Mitteilung. Der Preis ist mit 3333 Euro sowie einer silbernen Elchbrosche dotiert.