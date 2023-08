Schulen und Kitas EU-Programm für Obst und Gemüse soll viele Kinder erreichen Von dpa | 15.08.2023, 14:05 Uhr | Update vor 37 Min. Flagge der EU Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down

Von einem EU-Programm für Obst und Gemüse in Schulen und Kitas sollen in Niedersachsen mehr als 200.000 Kinder profitieren. In mehr als 1200 Schulen und 800 Kitas im Bundesland soll dies angeboten werden, wie das Landwirtschaftsministerium in Hannover am Dienstag mitteilte. Im Vorjahr waren es demnach mit rund 950 Schulen und knapp 700 Kitas weniger Einrichtungen. Bei dem Programm soll laut Ministerium möglichst regional und saisonal erzeugtes Obst und Gemüse angeboten werden. Das Angebot gibt es den Angaben zufolge bereits seit mehreren Jahren. Am Donnerstag beginnt das neue Schuljahr in Niedersachsen.