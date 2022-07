ARCHIV - Sitz von Europol, der Polizeibehörde der Europäischen Union. Foto: Jerry Lampen/ANP/dpa/Symbolbild FOTO: Jerry Lampen up-down up-down Belgien und Frakreich EU-Länder wollen mutmaßliche Schleuser aus Deutschland Von dpa | 11.07.2022, 14:17 Uhr

Für zwei der am vergangenen Dienstag in Deutschland festgenommenen mutmaßlichen Mitglieder einer großen Schleuserbande haben sowohl Frankreich als auch Belgien die Auslieferung beantragt. Wohin die Männer letztlich ausgeliefert würden, prüfe jetzt die Generalstaatsanwaltschaft in Oldenburg, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Osnabrück am Montag auf Anfrage. Belgien habe für alle 18 Festgenommenen europäische Haftbefehle vorgelegt, jeweils verbunden mit einem Auslieferungsersuchen. Die Verdächtigen sind den Angaben zufolge alle irakische Staatsbürger.