Beschäftigung Etwas weniger Arbeitslose in Niedersachsen und Bremen Von dpa | 02.11.2022, 10:02 Uhr

Die Arbeitslosigkeit im Nordwesten ist bis Mitte Oktober erneut leicht zurückgegangen. Nach Angaben der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit (BA) vom Mittwoch waren in Niedersachsen rund 234.400 Menschen ohne Job gemeldet, das waren 1,5 Prozent weniger als im September. Die Quote stand weiter bei 5,4 Prozent. Im kleinsten Bundesland Bremen nahm die Zahl der Arbeitslosen um 1,6 Prozent auf knapp 37.700 ab, hier drückte sich dies in einer um 0,2 Punkte auf 10,3 Prozent verringerten Quote aus. Bereits im Vormonat hatte sich der Arbeitsmarkt etwas entspannt.