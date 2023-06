«Hurricane»-Festival beginnt Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa up-down up-down Festivals Etwas mehr Frauen auf Bühnen von „Hurricane“ und „Southside“ Von dpa | 11.06.2023, 08:16 Uhr

Nach anhaltender Kritik an der männlichen Dominanz bei Musikfestivals holt der Veranstalter der Events „Hurricane“ in Scheeßel (Niedersachsen) und „Southside“ in Neuhausen ob Eck (Baden-Württemberg) nun mehr Frauen auf die Bühnen. Der Frauenanteil liege in diesem Jahr bei rund 31 Prozent, sagte Jonas Rohde vom Veranstalter FKP Scorpio. „Tatsächlich sind all unsere Festival-Line-ups über die Jahre diverser geworden“, sagte er. In der Vergangenheit habe der Anteil von Bands mit mindestens einer weiblichen Person zwischen 15 und 25 Prozent gelegen.