Arbeiitsmarkt Etwas mehr Arbeitslose in Bremen Von dpa | 28.04.2023, 10:10 Uhr

Die Arbeitslosigkeit hat in Bremen im April leicht zugenommen. Insgesamt waren im kleinsten Bundesland zuletzt offiziell 38.947 Menschen auf Jobsuche - eine Steigerung um 1,5 Prozent gegenüber dem Vormonat. Die Quote wuchs verglichen mit der letzten Erhebung von Mitte März um 0,2 Punkte auf 10,7 Prozent, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit (BA) am Freitag mitteilte. Davor war die Arbeitsmarkt-Lage kaum verändert gewesen.