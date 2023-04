Feuerwehr Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Verden Etwa 200.000 Euro Schaden bei Brand von Einfamilienhaus Von dpa | 03.04.2023, 17:34 Uhr

Ein Schaden von schätzungsweise etwa 200.000 Euro ist beim Brand eines Einfamilienhauses in Achim im Landkreis Verden entstanden. Das Feuer brach ersten Ermittlungen zufolge am Montagmorgen im angrenzenden Wintergarten des Gebäudes aus. Die Bewohner verließen das Haus eigenständig. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Die Brandursache werde ermittelt. Das Haus sei vorerst nicht mehr zu bewohnen, hieß es in der Mitteilung weiter.