Demonstration Etwa 12.000 Menschen feiern bei CSD in Bremen Von dpa | 26.08.2023, 14:25 Uhr Christopher Street Day Foto: Focke Strangmann/dpa

Etwa 12 000 Menschen haben nach Polizeiangaben am Samstag den Christopher Street Day (CSD) in Bremen gefeiert. Zahlreiche Politiker der Hansestadt beteiligten sich an dem Zug durch die City. „Das Signal der Regenbogen-Flagge ist vollkommen eindeutig: Bremen ist ein weltoffenes und tolerantes Land, in dem jede Person leben und lieben kann, wen und wie sie will“, sagte Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD). „Vielfalt und Diversität werden von uns geschätzt, Homophobie hat hier keinen Platz und wir bekämpfen sie entschieden. Die Regenbogen-Community ist hier willkommen.“