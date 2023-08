Verkehr Etliche Unfälle auf gesperrter Straße bei Rotenburg Von dpa | 27.08.2023, 12:54 Uhr | Update vor 34 Min. Blaulicht Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down

Etliche Unfälle haben sich in einer Baustelle auf einer Bundesstraße bei Rotenburg ereignet. Obwohl die Straße zwischen Rotenburg und Hemsbünde gesperrt ist, waren in den vergangenen Nächten immer wieder Autofahrer dort durchgefahren. Mehrere Fahrzeuge kollidierten mit einem Kieshaufen sowie Baumaterialien, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Bislang fünf Unfälle registrierten die Beamten seit Donnerstagnacht.