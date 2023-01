Blaulicht Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild up-down up-down Jahreswechsel Etliche Einsätze in Silvesternacht in Region Hannover Von dpa | 01.01.2023, 13:11 Uhr

Polizei und Feuerwehr in der Region Hannover sowie der Landeshauptstadt sind in der Silvesternacht zu etlichen Einsätzen ausgerückt. Dabei wurden Einsatzkräfte in mehreren Fällen mit Pyrotechnik beworfen, wie die Polizeidirektion Hannover am Sonntag mitteilte.