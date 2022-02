In der Bremer Überseestadt ist ein Baukran umgeweht worden und hat dabei einen angrenzenden Neubau beschädigt. FOTO: Nonstopnews Bremen „Es sieht verheerend aus“: 55 Meter großer Kran stürzt ein Von dpa | 19.02.2022, 09:36 Uhr | Update vor 15 Std.

Ein 55 Meter großer Baukran ist während des Sturmtiefs „Zeynep“ in Bremen eingestürzt. Der Kran sei dabei in der Nacht auf den Samstag in ein im Rohbau befindliches Bürogebäude gekracht, sagte ein Feuerwehrsprecher.