Regen Foto: Thomas Warnack/dpa/Symbolbild up-down up-down Wetter Es bleibt regnerisch: Wolken und Schauer in Niedersachsen Von dpa | 24.07.2023, 06:53 Uhr | Update vor 30 Min.

Zum Start in die neue Woche hält sich der Himmel in Niedersachsen und Bremen bedeckt. Am Montagmorgen ist es vielerorts stark bewölkt, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. An der Nordsee und in Südniedersachsen kommt es in der Früh demnach zu rasch aufkommenden schauerartigen Regen. Im Tagesverlauf wird es in ganz Niedersachsen und Bremen gewittrig. Dabei sind laut DWD lokale Sturmböen und Unwettergefahren durch Starkregen möglich. Die Temperatur klettert auf maximal 21 bis 25 Grad, wobei es im Osten des Landes am wärmsten wird.