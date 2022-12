Autofahrt im Winter Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Wetter Es bleibt frostig in Niedersachsen und Bremen Von dpa | 13.12.2022, 12:49 Uhr

Die winterlichen Temperaturen in Niedersachsen und Bremen bleiben auch in den kommenden Tagen bestehen. „Am Dienstag gibt es tagsüber leichten Dauerfrost, außer auf den Inseln“, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD). An der Nordsee kommen einige Schneeschauer auf, dort kann es glatt werden. Sonst bleibt es trocken und die Sonne scheint.