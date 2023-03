Gericht Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Hannover Erzieher wegen sexuellen Kindesmissbrauchs vor Gericht Von dpa | 06.03.2023, 11:42 Uhr

Wegen sexuellen Kindesmissbrauchs muss sich ein ehemaliger Erzieher seit Montag vor dem Landgericht Hannover verantworten. Der 29-Jährige arbeitete seit Juni 2020 in einer Kindertagesstätte im Stadtteil Bemerode. Im Zeitraum von April bis Mitte Juli 2022 soll der Mann laut Anklage mindestens fünf Mal sexuelle Handlungen an einem zehnjährigen Jungen vorgenommen haben. Das Kind wurde in der Hortgruppe der Einrichtung betreut. Der Angeklagte sitzt seit November 2022 in Untersuchungshaft.