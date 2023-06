Gerichtsbank Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild up-down up-down Missbrauchsvorwürfe Erzieher unter Verdacht: Ministerium will Fall auswerten Von dpa | 07.06.2023, 17:50 Uhr

Nach Bekanntwerden des mutmaßlich hundertfachen Missbrauchs in einem Kinderdorf im Landkreis Lüneburg hat das niedersächsische Sozialministerium einen Bericht der Heimaufsicht angefordert. „Sobald dieser vorliegt, werden wir eine intensive Auswertung vornehmen und mögliche Handlungsbedarfe identifizieren“, sagte ein Ministeriumssprecher am Mittwoch in Hannover. Die Vorgänge machten fassungslos.