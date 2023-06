Justitia Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild up-down up-down Prozesse Erzieher soll hundertfach Jungen missbraucht haben Von dpa | 05.06.2023, 13:25 Uhr

Ein Erzieher soll in einem Kinderdorf im Landkreis Lüneburg im Zeitraum von 20 Jahren Jungen teils schwer sexuell missbraucht haben. Der Prozess gegen den 63-Jährigen beginne am 30. Juni, sagte eine Sprecherin des Landgerichts Lüneburg am Montag. Über den Fall berichtete zuerst das NDR-Regionalmagazin „Hallo Niedersachsen“. Es handelt sich nach Gerichtsangaben um mehr als 100 Missbrauchsfälle. Mutmaßlich betroffen seien sechs Jungen im Alter von 7 bis 13 Jahren.