Migration Erstorientierungskurse auf der Kippe? Bedarf angemeldet Von dpa | 22.05.2023, 07:12 Uhr

In Niedersachsen melden Träger und Kommunen einen hohen Bedarf an Erstorientierungskursen für Geflüchtete an. Dafür fließe aber nicht ausreichend Geld vom Bund, kritisiert die zuständige Zentralstelle. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge widerspricht.