Verteilung von Brot und Heringen als Lätare-Spende FOTO: Karsten Klama Verden Erstmals an einem Sonntag: Lätare-Spende zieht Besucher an Von dpa | 27.03.2022, 17:56 Uhr | Update vor 13 Min.

Auf einem gut gefüllten Rathausplatz und bei strahlendem Sonnenschein ist am Sonntag der traditionelle Brauch der Lätare-Spende in Verden über die Bühne gegangen. Erstmals seit Jahrhunderten wurde die Verteilung von 530 Broten und 1600 Heringen nicht an einem am Montag ausgerichtet. „Wir ermöglichen damit vor allem auch Berufstätigen und Familien mit ihren Kindern, an der Verteilung teilzunehmen und diese Tradition zu erleben“, hatte Verdens Bürgermeister und Gastgeber der Lätare-Spende, Lutz Brockmann (SPD), den Schritt vorab begründet.