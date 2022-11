Erstes Schiff zur Flüssigerdgas-Umwandlung in Deutschland Foto: Stefan Sauer/dpa up-down up-down LNG Erstes Schiff zur Flüssigerdgas-Umwandlung in Deutschland Von dpa | 23.11.2022, 15:33 Uhr

Das erste Spezialschiff zur Umwandlung von verflüssigtem Erdgas in den gasförmigen Zustand ist in Deutschland angekommen. Die „Neptune“ lief am Mittwoch in den Hafen von Mukran auf Rügen ein. Nach Angaben des Unternehmens Deutsche Regas sollen dort Flüssigkeiten abgepumpt werden, damit der Tiefgang des Schiffes verringert wird. Nach Abschluss der Vorbereitungen und der ausstehenden Zustimmung der EU-Kommission soll die „Neptune“ demnach in den Industriehafen von Lubmin bei Greifswald geschleppt werden und als schwimmendes Terminal für Flüssigerdgas (LNG) dienen.