Niedersachsens Gesundheitsminister Andreas Philippi Foto: Michael Matthey/dpa/Archiv up-down up-down Gesundheit Erstes Regionales Gesundheitszentrum Niedersachsens startet Von dpa | 30.03.2023, 15:52 Uhr

Mit einem neuen Regionalen Gesundheitszentrum (RGZ) in Ankum bei Osnabrück geht das Land neue Wege bei der Krankenversorgung auf dem Land. Mit dem neuen Konzept sollen ambulante und stationäre Leistungen unter einem Dach angeboten werden. Das RGZ Ankum soll am kommenden Montag seinen Betrieb aufnehmen, teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstag in Hannover mit.