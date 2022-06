ARCHIV - Am zukünftigen Anleger für das FSRUs für den Flüssiggasimport für Deutschland findet der erste Rammschlag statt. Foto: Sina Schuldt/dpa/Archivbild FOTO: Sina Schuldt Umwelt Erster Rammschlag für LNG-Terminal: Juristisches Nachspiel? Von dpa | 14.06.2022, 16:13 Uhr

Im Zusammenhang mit dem ersten Rammschlag für das geplante LNG-Terminal in Wilhelmshaven am 5. Mai wird ein möglicher Verstoß gegen Behördenvorgaben geprüft. Das sagte der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) am Dienstag. Die Behörde gehe Hinweisen nach, ob gegen Nebenbestimmungen des Bescheids zur Zulassung des vorzeitigen Beginns der Arbeiten verstoßen worden sei.