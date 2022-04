Warnsirene FOTO: Harald Tittel Probealarme Erster kreisweiter Warntag in Hameln-Pyrmont Von dpa | 02.04.2022, 09:03 Uhr | Update vor 22 Min.

Flut im Ahrtal, Krieg in der Ukraine - die Warnung der Bevölkerung vor Katastrophen gewinnt wieder an Bedeutung. Der Landkreis Hameln-Pyrmont will seine Bürger nun für die verschiedenen Warnmechanismen sensibilisieren.