Buntes Erste Trauungen im Stadion von Hannover 96 Von dpa | 12.09.2023, 12:55 Uhr | Update vor 23 Min. Erste Trauung im Stadion von Hannover 96 Foto: Moritz Frankenberg/dpa

Das Jawort im Fußballstadion, wo sonst der Ball rollt: Erstmals haben sich zwei Paare in der Heinz von Heiden Arena in Hannover trauen lassen. Die Stadt hatte den Dienstag als Pilot-Tag für Trauungen angeboten und damit ihr Angebot für ungewöhnliche Trauorte erweitert. Wegen des Wetters erfolgten die Zeremonien allerdings nicht wie geplant am Spielfeldrand, sondern in der Business-Lounge - aber mit Blick ins Stadion. Für die Fotos ging es dann doch ans Spielfeld, der Regen hatte zwischendurch gestoppt.