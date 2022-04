Waldbrand FOTO: Jan Woitas Katastrophenschutz Erste Spezialfahrzeuge für Waldbrände an Feuerwehr übergeben Von dpa | 01.04.2022, 12:24 Uhr | Update vor 1 Std.

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) hat vier neue Waldbrandspezialfahrzeuge offiziell an die Feuerwehr übergeben. Bei den am Freitag übergebenen Fahrzeugen handelt es sich nach Angaben des Ministeriums um die ersten ihrer Art in Niedersachsen. Sie sollen künftig von vier neuen Landeseinheiten zur Vegetationsbrandbekämpfung in den Landkreisen in der Heide und im Harz eingesetzt werden.